Pogoda długoterminowa. IMGW: jeden miesiąc będzie cieplejszy

Pogoda długoterminowa IMGW. Jaki będzie luty?

Z prognoz długoterminowych wynika, że w lutym 2024 roku średnia miesięczna temperatura powietrza znów będzie mieściła się w zakresie norm wieloletnich. Co z opadami? Zdaniem synoptyków IMGW, tych może być więcej, co oznacza, że miesiąc ten może być bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tożsamych miesięcy w latach 1991-2020.