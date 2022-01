Pogoda długoterminowa. Gdzie wybrać się na ferie?

Trwają ferie. Uczniowie z kolejnych województw rozpoczynają w poniedziałek wypoczynek. Czy mogą liczyć na zimowe szaleństwo na narciarskim stoku? Czy lepiej wybrać się do Egiptu? - Pogoda będzie w najbliższych tygodniach zmienna. Raczej będzie sprzyjała narciarstwu, bo w górach temperatura będzie ujemna przez całą dobę lub nieznacznie dodatnia w ciągu dnia, ale ujemna w nocy, więc nawet jeśli gdzieś tego śniegu zabraknie, to armatki śnieżne i ujemna temperatura w nocy powinny pomóc. Nie chciałabym się wypowiadać, co będzie przez następne cztery tygodnie, mamy tak bardzo zmienną zimę i tak często nam te niże się przemieszczają, raz wolniej raz szybciej, jednego dnia mamy prognozę, że śniegu będzie 5 cm, okazuje się, że spada 12 cm. Ja jestem dobrej myśli, uważam, że przez te najbliższe kilka dni, po tych głębokich niżach i silnym wietrze, warunki będą na tyle dobre, że będzie można skorzystać z białego szaleństwa - stwierdziła w programie "Newsroom" w WP Ewa Łapińska, meteorolog IMGW. - Ktoś już kiedyś powiedział: taki mamy klimat. Jesteśmy w klimacie przejściowym, umiarkowanym, w zależności od tego, z jakiego kierunku wieje nam wiatr, z jakiego kierunku napływa masa powietrza, a one co chwilę się zmieniają, taką mamy pogodę - dodała.