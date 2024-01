Pogoda długoterminowa. Chłodny styczeń? CMM-IMGW: Jest szansa

Do Polski dotarła fala mroźnego powietrza. Chociaż początkowo objęła ona zasięgiem tylko część regionów, synoptycy zapowiadają, że już niebawem w całym kraju będą występować całodobowe mrozy. Czy zostaną one z nami na dłużej? Jak wynika z nowych prognoz długoterminowych, jest na to szansa.