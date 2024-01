Metrowe zaspy i -20 stopni. Pogoda na styczeń

Temperatura maksymalna na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej wyniesie od -8 do -3 stopni, na pozostałym obszarze od 1 stopnia miejscami na Mazowszu, przez około 3 stopnie na Kujawach i Podhalu, do 7-9 stopni na Ziemi Lubuskiej, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na południu i zachodzie w porywach do 70 km/h, na północnym wschodzie wschodni i północno-wschodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni.