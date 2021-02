Pogoda. Będzie niebezpiecznie. Nawet -25 st. i potężne śnieżyce. Prognoza długoterminowa

Pogoda w najbliższych dniach przypomni nam, co to znaczy prawdziwa zima. Do Polski wdarło się arktyczne powietrze. Niż z Syberii przyniesie wyjątkowo siarczysty mróz i intensywne opady śniegu. Jak przewidują synoptycy, taki stan rzeczy potrwa aż do 14 lutego.