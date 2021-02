Pogoda. -20 st. C przez cały tydzień. Synoptyk ostrzega: mróz jak na Syberii, będą problemy

- W niedzielę zmrożona będzie już cała Polska. Musimy być przygotowani na to, że nocami na termometrach zobaczymy nawet -25 st. C. - To będzie powietrze bardzo mroźne, bo pozbawione wilgoci. Jak na Syberii. Nie jest wykluczone, że w niektórych miejscach strefy brzegowej zamarznie nawet Bałtyk - ostrzega synoptyk.

Pogoda. "Czołg arktycznego powietrza"

Przez kilka nocy lokalnie w Podlaskiem może być ok. -25 st. C. - To pokazuje skalę tego, co nas czeka w przyszłym tygodniu. "Mróz dwucyfrowy" zobaczymy w wielu regionach Polski - dodaje ekspert. Obserwatorzy pogody mówią wręcz, że przez Polskę przejdzie "czołg arktycznego powietrza", który spowoduje "katastrofę komunikacyjną".