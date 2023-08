Pogoda dla Polski. Wrócą do nas upały? Temperatura we wrześniu może zaskoczyć

Temperatury oscylujące wokół 30 stopni są jeszcze realne. Największe szanse na to, że się pojawią, będą na zachodzie oraz na południu kraju. Niestety, nie będzie to długotrwała fala upałów. Gdy tylko minie, na kolejne takie temperatury prawdopodobnie trzeba będzie poczekać już do przyszłego roku.