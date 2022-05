Pogoda dla Polski. Niż Xaverine zaatakuje przed weekendem

Niż skandynawski wspomagany przez wyż znad południowo-wschodniej Europy, Morza Czarnego i Turcji) sprawi, że w środku tygodnia z kierunków południowych wlewać się będzie do nas śródziemnomorskie i afrykańskie ciepło. Zatem jeszcze we wtorek na wschodzie termometry wskażą 16/18 stopni, ale już na zachodzie temperatura dobije do 22/25. Natomiast od środy notować będziemy od 20/22 na północy do 24/26 na zachodzie i na południu, a w czwartek na Podkarpaciu mamy szansę nawet na 28 kreskę. I właśnie na tym rozgrzanym Podkarpaciu pojawią się te czwartkowe, gwałtowne burze, o których wspomniano wcześniej.