Pogoda. Czerwone alerty IMGW. Możliwe trąby powietrzne

Alerty IMGW drugiego stopnia przed burzami z gradem

IMGW wydało także ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województw warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem powiatów z trzecim stopniem alertu, ważne będą do godz. 6 rano w niedzielę); północnych powiatów woj. lubelskiego (obowiązywać mają do godz. 9 rano w niedzielę); północno-wschodnich powiatów woj. mazowieckiego (obowiązywać będą do godz. 6 w niedzielę), województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i lubuskiego (ważne będą do godz. 22 w sobotę); północnych i środkowych powiatów woj. wielkopolskiego (obowiązywać będą do godz. 22 w sobotę) oraz dla powiatu nowotarskiego w Małopolsce.