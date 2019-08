Pogoda. Burza superkomórkowa! "Wiadro z nieba przy akompaniamencie wyładowań"

Pogoda w nocy z wtorku na środę będzie bardzo gwałtowna. Burze spodziewane są w 11 województwach. "Jeśli prognozy z układem się sprawdzą, to mieszkańcy Polski południowo-zachodniej i centralnej spać nie będą" - ostrzega bloger pogodowy Jarosław Turała.

Pogoda zacznie się dynamicznie zmieniać już we wtorek wieczorem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i ulewami oraz prognozy alertów aż dla 11 regionów.

Spodziewane są także opady dużego gradu - około 3 cm średnicy. Podczas ulew spaść może do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Przy tych gwałtownych burzach i ulewach niewykluczone są lokalne zalania lub podtopienia.

"Jeśli prognozy z układem się sprawdzą, to mieszkańcy Polski południowo-zachodniej i centralnej spać nie będą. Nawet Model UM dla Zgierza prognozuje wiadro z nieba przy akompaniamencie wyładowań atmosferycznych. Zobaczymy. Pamiętajcie, że niż i spora wodność troposfery sprawią, że opady będą bardzo wydajne" - informuje Jarosław Turała.

Pogoda. Burza i silny wiatr

Spodziewane są burze jednokomórkowe, wielokomórkowe, a nawet superkomórkowe. Pamiętajmy o zasadach bezpiecznych zachowań. " W czasie burzy nie wychodź z domu, jeśli nie jest to konieczne. Unikaj otwartych przestrzeni. Odłącz od prądu sprzęt domowy. Nie stój pod jedynym w okolicy drzewem czy masztem" - przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wiele wskazuje na to, że pod koniec tygodnia wrócą upały. Temperatura może wtedy dojść do 30-32 st C.