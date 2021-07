Pogoda będzie groźna. W sobotę jeszcze nie koniec. Ostrzeżenia IMGW

Lokalnie w sobotę może spaść do 40 litrów na m kw., co może powodować miejscowe podtopienia. - Dodatkowo, nie można wykluczyć również ostrych porywów wiatru do 90 km/h oraz opadów gradu - wyjaśnił Ogórek.