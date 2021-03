Pogoda. Atak zimy w Polsce. Sypnie śniegiem, chwyci mróz

Pogoda. Mroźne, arktyczne powietrze

Do naszego kraju napłynęło mroźne, arktyczne powietrze. Od piątku odczujemy gwałtowny spadek temperatur i powrót zimowego powietrza. Zmiana będzie wyjątkowo zauważalna na południu Polski, gdzie do tej pory utrzymywały się najwyższe temperatury. Tam też najmocniej sypnie śniegiem.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -1 st. C. na północnym wschodzie do 4 - 5 stopni na zachodzie. W centrum kraju zobaczymy 2 - 3 st. C.

Pogoda w weekend

Podobna pogoda utrzyma się w sobotę i w niedzielę. Temperatury cały czas bardziej będą przypominały zimę niż wiosnę. Nad ranem w całym kraju będzie się utrzymywał mróz. Na terenach podgórskich temperatura spadnie do - 14 stopni C. W ciągu dnia będzie trochę cieplej.

Na południowym wschodzie nadal utrzyma się mróz, jednak na zachodzie kraju w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet ok. 5 stopni C. Tam będzie najcieplej.

Na schodzie i w centrum temperatura wyniesie od - 1 do 2 stopni C.

Pogoda. Do kiedy mróz?

Jak prognozują synoptycy, mróz może zostać z nami do ok. 10 marca. Wówczas zaczną do nas napływać masy cieplejszego powietrza. Znów pojawią się temperatury w okolicach 14 stopni C.