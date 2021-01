Pogoda. Arktyczne powietrze zmierza w stronę Polski. Będzie naprawdę mroźno

Takiego mrozu nie było w Polsce od dawna. W nadchodzących dniach temperatura powietrza w niektórych częściach kraju będzie sięgała nawet -20 stopni Celsjusza. Już teraz na mapach pogodowych widać olbrzymi front, który zmierza w naszą stronę. – To jest wynik, który od kilkudziesięciu miesięcy nie był notowany na terenie naszego kraju. Zeszłej zimy nie było aż tak niskich wartości – informuje Grzegorz Walijewski z IMGW. Te spadki temperatur odczujemy przez kilka dni. – Najgorsze jeszcze przed nami. Z każdą nocą ta temperatura będzie spadać – ostrzega Jarosław Turała, obserwator pogody, znany z prowadzenia swojego profilu na Facebooku "Sorry. Taki mamy klimat". Więcej o tym co nas czeka w nadchodzących dniach w materiale wideo.

