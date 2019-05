Pogoda. Alert synoptyków. Nad Polskę nadchodzą nawałnice i gradobicia

To nie będzie spokojny początek weekendu w pogodzie. Czekają nas nawałnice: gwałtowne burze z gradem i bardzo silny wiatr - w porywach do 80 km/h. Przed niebezpieczną aurą ostrzega też IMGW.



W piątek po południu na niebie zaczną się pojawiać mocno wypiętrzone chmury kłębiaste Cumulonimbus. To one przyniosą deszcz, grad i burze - alarmują w ostrzeżeniu dla Wirtualnej Polsce synoptycy biura prognoz Cumulus.

Wilgotne powietrze z południa i południowego wschodu przyniesie też znaczne ocieplenie. W piątek będzie od 18 do 21 st. C, a w sobotę od 20-22 st. C na północy do 23-25 st. C w centrum, na południu i wschodzie kraju.