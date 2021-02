Pogoda. 20 st. C różnicy i zmiana w prognozach. Są ostrzeżenia IMGW

Pogoda. Przed nami powrót dwucyfrowych mrozów. Temperatura w nocy w środku tygodnia na wschodzie może spaść do -20 st. C. W poniedziałek zacznie napływać do nas bardzo zimne powietrze arktyczne. Ostrzeżenia IMGW obowiązują jednak również w niedzielę.

Pogoda w najbliższych dniach nie da nam dużego wyboru: mróz będzie przybierał na sile i trochę odpuszczał. - Od poniedziałku znów zacznie napływać do nas chłodniejsze powietrze arktyczne i zwłaszcza na wschodzie zrobi się mroźniej - powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron.

- W środkowej części tygodnia według najnowszych prognoz temperatura w nocy na wschodzie kraju może spadać nawet poniżej -20 st. C - wyjaśnił synoptyk.

Zanim wyż da nam chwile słońca, wciąż musimy być przygotowani na śnieg. Na północnym wschodzie do poniedziałku spaść może do 7 cm nowej warstwy białego puchu, ale sypać lokalnie może we wszystkich regionach.

W południowo-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenie IMGW 1. stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Chodzi o całe woj. podkarpackie, południową część woj. lubelskiego oraz wschodnie powiaty woj. małopolskiego i świętokrzyskiego.

W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na południu, do zera na północy i maksymalnie 2 st. C nad samym morzem. Nad ranem w niedzielę różnica temperatury między Ustką (ok. 1-2 st. C) a południowymi krańcami kraju sięgała 20 st. C - zauważa TVN24.

Pogoda. Arktyczny chłód zmrozi Polskę. Później następny zwrot

W nocy z niedzieli na poniedziałek w całej Polsce spodziewajmy się już tylko przelotnych opadów śniegu. Najchłodniej będzie w kotlinach górskich (-18 st. C) oraz na północnym wschodzie (-15 st. C). Około -8 st. zobaczymy na termometrach w centralnej Polsce, a -2 st. C nad morzem.

W poniedziałek śnieg padać będzie przede wszystkim w południowo-wschodniej części kraju. Tam nadal możliwe są lokalne zawieje i zamiecie śnieżne. Silny wiatr będzie obniżał również temperaturę odczuwalną.

W najcieplejszym momencie dnia w poniedziałek na termometrach zobaczymy od -8 st. C na północnym wschodzie, około -3 st. C w centrum, do 0 st. nad morzem.

Do środy musimy być przygotowani na bardzo mroźne noce (przede wszystkim na wschodzie i w centrum), ale czekają nas też rozpogodzenia. Następną zmianę w pogodzie zapoczątkuje w połowie tygodnia strefa silnych opadów śniegu znad Niemiec.