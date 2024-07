Pogłoski o zakazie wakacji podczas szkoły. Zdecydowany głos z rządu

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w programie "Tłit" Wirtualnej Polski zabrała głos ws. rzekomych planów dotyczących wprowadzenia zakazu wyjazdów dzieci na wakacje w trakcie roku szkolnego. Pogłoski o tym, że MEN ma takie zamiary, pojawiły się po jednym z ostatnich wywiadów Lubnauer. Wiceministra skrytykowała w nim taką praktykę niektórych rodziców. - Bardzo ważne jest powiedzenie bardzo jasno: w tej chwili nie toczą się żadne prace legislacyjne zmieniające cokolwiek (…), a na pewno to, co podawałam jako przykład, co jest rozwiązaniem w innych krajach, nie było nigdy naszym planem - zapewniła wiceszefowa resortu edukacji. Lubnauer dodała, że obecnie MEN jest zajęte przygotowywaniem "dużej reformy", która ma wejść do szkół w 2026 roku. Jak tłumaczyła, dotyczy ona m.in. "zmiany ramowych planów nauczania". Tworzony jest też nowy "profil absolwenta". - Pracujemy nad tym, jaki powinien być absolwent polskiej szkoły, który zacznie jakiś etap swojej edukacji w 2026 lub 2027 roku - wyjaśniła.