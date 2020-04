Podziękowania dla Radia Maryja. Antoni Macierewicz: "Nie byłoby takich efektów pracy komisji smoleńskiej"

Minęło dziesięć lat od katastrofy smoleńskiej . Antoni Macierewicz jest krytykowany za to, że prace podkomisji smoleńskiej niczego nie wniosły do sprawy. Poseł PiS odpiera zarzuty i dziękuje tym, którzy byli z nim solidarni.

- Na pewno bez Radia Maryja nie przebilibyśmy się przez to odium nienawiści, jakie spadło na ludzi dążących do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, do prawdy o tym zdarzeniu - dodał były minister obrony narodowej.