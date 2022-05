"Podżeganie do zwycięstwa". Propagandowy filmik na 9 maja

Julia Davis, monitorująca rosyjskie media, która udostępniła wideo, pisze o "niezdrowej obsesji na punkcie militarnej potęgi i przeszłych zwycięstw" Rosji. "To, co dzieje się w Rosji, można najlepiej opisać rosyjskim słowem: 'pobedobesie', które oznacza 'podżeganie do zwycięstwa'" - zauważa.