Podwyżki dla posłów? Zdecydowany komentarz wicerzecznika PiS

Na niedawnym zamkniętym posiedzeniu klubu PiS w Przysusze Jarosław Kaczyński miał obiecać, że przeforsuje wzrost wynagrodzeń dla parlamentarzystów jeszcze w tej kadencji - wynikało z doniesień mediów. Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? - Żadnych obietnic nie składano. Temat się faktycznie pojawił, bo on wraca również na sejmowych korytarzach. Nie dotyczy to tylko parlamentarzystów, generalnie dotyczy to administracji publicznej - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, temat powróci w wakacje, odparł: "Na razie nie wiem o tego typu planach".