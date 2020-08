Podwyżki dla posłów. Mocne słowa Szymona Hołowni

Już wtedy były kandydat na prezydenta odniósł się do sprawy. "Co za festiwal obłudy. Akt bezczelności i chciwości. Policzek wymierzony wyborcom Platformy, Lewicy i PSL przez ich własnych posłów. Wy macie czelność określać się mianem opozycji?" - napisał na Twitterze.

W niedzielę na swojej stronie internetowej również nie przebierał w słowach. "Najpierw był gniew (nie powiem mocniej, choć chciałbym). Oto "opozycja” lamentująca, że władza niszczy Polskę, daje tej władzy podwyżkę. Dlaczego? Bo jak da władzy podwyżkę, to władza jej też da podwyżkę. Dajmy więc PiS-owi więcej pieniędzy na szczucie, na propagandę, niech mają więcej na kolejne posady dla pociotków. Dajmy, bo oni wtedy dadzą nam. Och jakże bardzo ze wszystkim się z PiS-em nie zgadzamy! No przecież jak oni dyskryminują osoby LGBT! Jak niszczą praworządność, sądy! Jeszcze dwa miesiące temu, w kampanii, byli politycznym Mordorem. Dziś? To koledzy od uklepywania dealów. Bo przecież jak można zarobić, to jak nie zarobić? Hajs ukoi wszelkie bóle" - pisze Hołownia.