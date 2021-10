Podwyżki cen prądu? Wiceminister oskarża Unię

- Podwyżki cen energii są faktem. Wynikają one z chorej polityki klimatycznej UE - ocenił w programie "Tłit" WP wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości i były minister środowiska Michał Woś. Gość Michała Wróblewskiego odpowiedział w ten sposób na pytanie o rosnące ceny prądu. Podkreślił, że klimat należy chronić "ale nie kosztem doprowadzenia milionów ludzi do ubóstwa", a do tego - jego zdaniem - może doprowadzić polityka nakładania przez UE kolejnych "podatków od powietrza". - Węgiel, mimo że był najtańszym paliwem, staje się najdroższym przez to szaleństwo klimatyczne - oświadczył Woś. Dodał, że obciąża to gospodarki wielu krajów, a zwłaszcza Polski, której energetyka wciąż opiera się przede wszystkim na węglu. - To doprowadzi do zrobienia z Europy skansenu gospodarczego. Zarżniemy europejskie gospodarki - mówił wiceminister.