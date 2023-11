Podwójne zabójstwo w Pleszewie. Ofiary miały być zakopane w lesie

Wtedy do biura wtargnęło pięciu napastników w wieku od 16 do 22 lat, którzy wcześniej ukryli się w jednym z sąsiednich pomieszczeń. Zaatakowali wspólników 41-latka kijami bejsbolowymi, metalowymi pałkami, bagnetem i nożami. Pokrzywdzonym zadano liczne uderzenia wkrętakiem w okolice klatki piersiowej, co doprowadziło do ich śmierci.