Zabójstwo w Pleszewie. Domniemana ofiara głównym podejrzanym. To były działacz PiS

Przeżył napad, bo go zlecił?

To Michał G. wezwał policję i pogotowie, informując o napadzie. I tylko on ten napad przeżył. Opowiadał, że gdy rozmawiał ze wspólnikami, do biura wtargnęli napastnicy. Pobili ich kijami bejsbolowymi, a potem zabrali samochód jednego z biznesmenów i uciekli.