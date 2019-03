Podwójne morderstwo w Bolesławcu. Nowe fakty o rodzinie

Sebastian R. najpierw trzydzieści razy ugodził nożem swoją partnerkę Wiolettę, potem kilkanaście razy ich 3,5-letniego synka, Filipa. Umierającego chłopca wyrzucił przez okno. Sąsiedzi przyznają, że w mieszkaniu pary często dochodziło do bójek i awantur.

- Często słychać było stamtąd krzyki i wrzaski. W czasie awantur zdarzało się, że wyrzucali jedzenie, jakieś pampersy. Słyszałem też krzyki „nie zabijaj mnie” - powiedział portalowi jeden z sąsiadów. Sąsiadka twierdzi, że kłótnie zaczęły się rok temu. - Słychać było, że dochodzi u nich do bójek. To dziecko przeraźliwie płakało - opowiada.

Sąsiedzi tylko raz wezwali policję do kłócącej się pary. Ktoś zawiadomił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rodzinie został przyznany asystent oraz kurator sądowy. Ten ostatni spotkał się z Wiolettą i Sebastianem kilkanaście godzin przed tragedią. Dyrektor MOPS Tadeusz Kupczak twierdzi, że nic nie wskazywało na to, że w tej rodzinie może dojść do tragedii. Asystent rodziny zwrócił jedynie uwagę na zaniedbanie wychowawcze u Filipa. Chłopiec nie potrafił jeszcze mówić, więc zorganizowano mu zajęcia z logopedą.