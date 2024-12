Podtapiał dziecko, bo było niegrzeczne. Instruktor z zarzutami

Do wstrząsającego incydentu doszło na pływalni w Złotowie w województwie wielkopolskim. Instruktor podtapiał jednego ze swoich podopiecznych. Tłumaczył, że chłopiec był niegrzeczny podczas nauki pływania i chciał doprowadzić go do porządku. Mężczyzna usłyszał zarzuty, nie chce jednak dobrowolnie poddać się karze.

Prokuratura w Złotowie prowadzi śledztwo w sprawie instruktora pływania, który miał podtapiać dziecko podczas zajęć na basenie Laguna. Według portalu zlotowskie.pl, incydent miał miejsce pod koniec września, a rodzice dziecka zgłosili sprawę do prokuratury.

Śledczy dysponują nagraniem z monitoringu, które potwierdza, że instruktor dwukrotnie podtopił chłopca - raz w jacuzzi, a drugi raz w basenie. Jeden z incydentów miał miejsce na oczach matki dziecka.

"Sprawstwo wydaje się bezsporne, na nagraniu widać, jak mężczyzna łapie chłopca za głowę i dochodzi do podtopienia. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Złotowie" - pisze portal zlotowskie.pl.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Mężczyzna się tłumaczy

Instruktor przyznał się do zarzutów, tłumacząc, że nie panował nad sobą. Chłopiec miał się źle zachowywać, a prowadzący zajęcia chciał go doprowadzić do porządku. Mimo przeprosin skierowanych do rodziny, instruktor nie zgodził się na dobrowolne poddanie się karze.

Prokuratura na początku grudnia oskarżyła go o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo i naruszenie jego nietykalności. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat.

Reakcja władz Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej Mateusz Gappa poinformował, że monitoring został zabezpieczony, a instruktor został zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy.

- Nasze stanowisko było takie, że będziemy musieli zawiesić naszą współpracę z tym instruktorem w zakresie udostępniania obiektu do tej działalności, do czasu wyjaśnienia sprawy. Instruktor na to polubowne rozwiązanie się zgodził - mówił dyr. Mateusz Gappa w rozmowie z portalem zlotowskie.pl.