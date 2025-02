Podstawowy błąd przy jedzeniu pączków. Sprawdź, czy ty możesz

- Zjedzenie nawet jednego pączka może być obciążeniem dla organizmu. Pączek jest wysokokaloryczny, zawiera wiele cukru - gdyby go nie było, pewnie by nie smakował. Ciasto drożdżowe, nadzienie, lukier - wszystko to ma sporo cukru. Na dodatek pączek nasiąka tłuszczem, w którym się go piecze - mówił PAP gastroenterolog Robert Moor-Jankowski.