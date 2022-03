Podsekretarz stanu USA: Polacy zaskoczyli nas ws. MiG-ów

Polskie władze zadeklarowały we wtorek, że są gotowe przekazać samoloty MiG-29 "do dyspozycji USA". - Ogłoszenie polskiego MSZ w sprawie przekazania MiG-ów 29 USA nie było "prekonsultowane" z administracją, wygląda to na zaskakujący ruch Polaków - przekazała podsekretarz stanu USA ds. politycznych Victoria Nuland.