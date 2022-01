Podpisał przelew na Pegasusa. Wymijające tłumaczenie

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że pod decyzją o przekazaniu 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa przez CBA widnieje podpis wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Czy, podpisując przelew, wiedział, na co pójdą pieniądze? - Trzeba by zorganizować szerokie kursy funkcjonowania państwa dla wielu dziennikarzy, bo tylu bzdur, ile w ostatnich dniach przeczytałem, naprawdę się nie spodziewałem i kilka pozwów z tego tytułu się pisze. Państwo funkcjonuje zupełnie inaczej - odparł w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Woś podkreślił, że "Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do CBA 25 mln na zwalczanie przestępczości". - To jeden z celów funduszu - przekonywał. Dopytywany, czy wiedział, że chodzi o Pegasusa, dodał: - Nawet gdybym wiedział, to ja jestem zobowiązany tajemnicą państwową. - Gdybym o tym opowiadał w mediach, naruszyłbym prawo - stwierdził wiceminister.