Podpisał dekret. Putin ma nowy pomysł

Według amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ogłoszona we wrześniu "częściowa" mobilizacja w Rosji nie przyniosła zamierzonych efektów, dlatego Putin sięga po coraz to inne rozwiązania - na przykład podpisał ustawę o wcielaniu do wojska kryminalistów odsiadujących wyroki pozbawienia wolności.