Podpalił biuro Beaty Kempy. Śledczy chcą umorzenia

Zmiana stanowiska prokuratury ws. podpalenia biura poselskiego Beaty Kempy w Sycowie. Biegli stwierdzili, że sprawca jest niepoczytalny i powinien być leczony. Wniosek w tej sprawie trafił już do sądu. Prokuratorzy chcą też umorzenia postępowania.

Sprawcę - Sebastiana K. z okolic Sycowa, zatrzymano po dwóch dniach. Krzyczał wówczas, że nienawidzi PiS, a podczas przesłuchań jako przyczynę swojego działania podał chęć zmuszenia władz do odstąpienia zmian w wymiarze sprawiedliwości. - Naszą "winą" jest to, że mamy sprecyzowane poglądy - komentowała wtedy atak na swoje biuro Beata Kempa, która w tym czasie pełniła obowiązki szefowej kancelarii premier Beaty Szydło.

Biegli: konieczna izolacja

Uznali oni, że mężczyzna powinien przymusowo trafić do szpitala psychiatrycznego, bo jest niepoczytalny i niebezpieczny dla otoczenia - wyjaśnia gazetawroclawska.pl.

Śledczy przesłali już do sądu wniosek o skierowanie Sebastiana K. do szpitala. Z powodu lekarskiej opinii wnieśli też o umorzenie sprawy podpalenia. Sąd powoła komisję psychiatryczną, która wskaże do jakiej placówki trafić ma 40-latek.