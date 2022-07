Podłożenie pocisku na Krakowskim Przedmieściu. Łukasz K. trafił do aresztu

Łukasz K. położył na chodniku wśród tłumu pocisk

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 19. W trakcie marszu Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu na wysokości budynku przy Krakowskim Przedmieściu 64 Łukasz K. położył na chodniku wśród tłumu pocisk. Film z incydentu trafił do internetu. - Czy on chce tutaj detonować coś - komentowały osoby biorące udział w zgromadzeniu, widząc mężczyznę o ekscentrycznym wyglądzie. Po chwili najwyraźniej zdały sobie sprawę z zagrożenia. Słychać krzyki: "proszę wyprowadzić tego pana", "policja", "odsuńcie się od tego".