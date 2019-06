Podlasie. Rosyjski kurier próbował przemycić ponad 50 kg haszyszu

7 czerwca w okolicy Kossaki Borowe (woj. podlaskie) Straż Graniczna zatrzymała Antona B. Funkcjonariusze podczas przeszukania samochodu Rosjanina odkryli specjalnie skonstruowane skrytki. W środku znaleziono ponad 50 kilogramów narkotyków.

Straż Graniczna zabezpieczyła i przebadała substancję. Okazało się, że był to haszysz. Śledczy oszacowali, że może on być warty grubo ponad 2 miliony złotych.

Anton B. usłyszał zarrzut usiłowania wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej znacznej ilości haszyszu. Za to przestępstwo Rosjaninowi grozi do 15 lat więzienia. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zadecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Prokurator prowadzący sprawę ustalił także , że Anton B. należał do grupy przewożącej duże ilości narkotyków z krajów zachodniej części Unii Europejskiej przez Polskę do Rosji. "To drugi zatrzymany kurier grupy przestępczej, zajmującej się przemytem narkotyków na wielką skalę" - informuje w komunikacie Prokuratura Krajowa.