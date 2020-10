Podkarpackie. Tragiczny finał pożaru w Mrzygłodzie

Zgłoszenie o pożarze w domu jednorodzinnym w Mrzygłodzie wpłynęło do straży pożarnej w środę około godziny 21.00. Do akcji niezwłocznie ruszyło 8 zastępów straży pożarnej.

Podkarpackie. W pożarze zginął mężczyzna

W momencie dotarcia służb na miejsce, ogień objął już cały budynek. Strażacy, którzy weszli do środka znaleźli 80-letnią kobietę, która w trakcie ewakuacji poinformowała ich, że w płonącym domu jest jeszcze jedna osoba. W budynku znajdował się nieprzytomny 55-letni mężczyzna. Natychmiast ewakuowano go na zewnątrz. Niestety obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 55-latka. Zanim podjęto akcję z domu udało się wydostać jeszcze jednemu mężczyźnie. Uratowana przez strażaków kobieta trafiła na obserwację do szpitala.