Podkarpacie: rozbito grupę handlującą środkami poronnymi

Rzeszowska policja rozbiła grupę handlującą w internecie środkami poronnymi. Zatrzymano troje mieszkańców Śląska. Mieli sprzedać łącznie kilkanaście tysięcy tabletek. Zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia.

Ta sprawa miała swój początek w 2018 r., gdy do jednego ze szpitali na Podkarpaciu trafiła pacjentka z silnym krwawieniem. Lekarze podejrzewali, że mogła przerwać ciążę przy użyciu środków poronnych. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Brzozowie.

Ustalenia śledczych wskazywały, że kobieta kupiła środki za pośrednictwem Internetu, dlatego zapadła decyzja o tym, by sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie. Policjanci potwierdzili ustalenia śledczych - tabletki sprzedawano za pośrednictwem sklepu internetowego.

Niestety, ustalenie osób, które stały za tym procederem nie było łatwe, bowiem miały one wiedzę, jak maskować swoją tożsamość w sieci. Śledczy nawiązali ścisłą współpracę z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Poznaniu. Wspólne ustalenia i działania doprowadziły do osób, które w sposób zorganizowany handlowały na terenie Polski środkami poronnymi.

To troje mieszkańców województwa śląskiego. Jak ustalono, środki sprowadzali z zagranicy, pod konkretne zamówienia, a potem pocztą kurierską były wysyłane do klientów.

Osoby, które zajmowały się tą nielegalną działalnością nie miały wykształcenia medycznego. Środki, które sprzedawały, to leki na różne schorzenia, których skutkiem ubocznym było działanie poronne. Były to również podrobione leki lub takie, które nie zostały dopuszczone do obrotu w Polsce, a mające silne działanie poronne. Takie medykamenty, stosowane bez nadzoru lekarza, mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.