Para sprzedawała "pakiety poronne" przez internet. Będzie się tłumaczyć przed sądem

Mieli pomóc w nielegalnym przerwaniu ciąży i zarobić na tym co najmniej 130 tys. zł. Agnieszka S. i Arkadiusz P. sprzedawali w internecie tzw. pakiety poronne. Prokuratura skierowała przeciwko nim akt oskarżenia.

Zarobili co najmniej 130 tys. zł., ale ich interes dobiegł końca. Przeciwko Agnieszce S. i Arkadiuszowi P., którzy na portalach internetowych sprzedawali tzw. pakiety poronne, Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia.

Jak podaje portal dziennik.pl, para miała udzielić pomocy przy nielegalnym przerywaniu ciąży 147 razy. Pakiety, które zawierały środki służące do aborcji farmakologicznej, sprzedawali od stycznia do grudnia 2014 roku.

Za pomoc ciężarnej w przerywaniu ciąży, z naruszeniem przepisów, lub za nakłanianie do tego, grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Z kolei za nielegalną sprzedaż i uczynienie z niej źródła dochodu - do dwóch lat więzienia. Kara ta może być zwiększona o połowę.