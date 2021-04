Podkarpacie. Powrót ptasiej grypy. Wykryto cztery ogniska choroby

Ptasia grypa na Podkarpaciu. Zakaz targów i wystaw

- Z uwagi na wysoką śmiertelność, w szczególności wśród stad indyków i kur, oraz brak możliwości leczenia, aby nie dopuścić do przeniesienia wirusa na kolejne stada drobiu, wszystkie ptaki znajdujące się w obiekcie, gdzie badanie laboratoryjne potwierdziło grypę ptaków, usypia się i przekazuje do utylizacji do uprawnionych do tego celu zakładów przetwórczych. Likwidacja zakażonego drobiu jest skutecznym i jedynym sposobem walki z tą chorobą. Wokół ognisk zostały wyznaczone obszary zapowietrzone i zagrożone - powiedział w rozmowie z serwisem wyborcza.pl podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii dr Janusz Ciołek.