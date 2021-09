Podkarpacie nie odrzuci ustawy anty-LGBT? "Jedynym sposobem jest uchylenie w całości"

Przypomnijmy, że jakiś czas temu oficjalny list ws. kontrowersyjnych uchwał napisał do władz województw wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Wzywał on do analizy uchwalonych przepisów i ewentualnego pozbycia się tych, które mogłyby stanowić przeszkodę w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że środki te przeznaczone są m.in. na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa.