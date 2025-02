Podjechał sprawdzić trzeźwość. Policjanci nie mieli wyboru

Nie spodziewał się, że tak to się skończy. W czwartek późną porą na komendę policji w Ostrołęce przyjechał 77-latek, by sprawdzić swoją trzeźwość. Co ciekawe, przed badaniem zdradził dyżurnemu, że jest kierowcą zawodowym. Po chwili alkomat wykazał, że jest pijany i ma prawie 2 promile alkoholu. Funkcjonariusze udaremnili seniorowi dalszą jazdę i zatrzymali mu prawo jazdy. Auto, którym przyjechał na policyjny parking zostało zabezpieczone i teraz jego losem zajmie się sąd. "Niebawem nieodpowiedzialny mieszkaniec powiatu ostrołęckiego odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Przypominamy, że jazda w stanie nietrzeźwości jest zagrożona karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności" - przekazała policja.

