Podhale. Pożar budynku gospodarczego. Mógł zapalić się od pioruna

Jak informują lokalne media, we wtorek wieczorem w w Zubrzycy Dolnej na Podhalu doszło do pożaru budynku gospodarczego. Według tych doniesień mógł on zostać spowodowany uderzeniem pioruna. Informację o pożarze potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej.