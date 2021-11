Poderżnęła gardło by "upozorować samobójstwo". Makabra pod Łodzią

Noc zbrodni

Od czasu do czasu Justynę S. odwiedzał 30-letni Arkadiusz W., z którym pozostawała w nieformalnym związku. Pewnego feralnego wieczoru w listopadzie ubiegłego roku, w toku jednego ze spotkań w mieszkaniu Włodzimierza C., para pokłóciła się. Zaniepokojony krzykami gospodarz postanowił interweniować, chcąc uspokoić rozemocjonowanych kochanków. W ten sposób tylko jeszcze mocniej rozjuszył parę. Arkadiusz zaczął go bić i kopać, a Justyna chwyciła nóż i poderżnęła mu gardło. Gospodarz mieszkania momentalnie się wykrwawił. Potem w śledztwie kobieta tłumaczyła, że sięgnęła po narzędzie zbrodni z myślą, by upozorować samobójstwo ofiary.