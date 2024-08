Podbij światowe rynki dzięki nowym funduszom. Nabór dla MŚP na EXPO 2025 w Japonii

– "Promocja marki innowacyjnych MŚP" to instrument oferujący wsparcie tym firmom, które aspirują do wejścia ze swoim produktem na globalne rynki poprzez udział w najbardziej prestiżowych wydarzeniach promocyjnych na rynkach azjatyckich, w tym Wystawie EXPO. Obecność na EXPO 2025 przekłada się na wzrost rozpoznawalności polskich MŚP za granicą, co z kolei prowadzi do rozwoju ich potencjału eksportowego. Uruchomienie kolejnego naboru przez PARP jest odpowiedzią na potrzeby polskich MŚP w zakresie podnoszenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych – komentuje Katarzyna Duber-Stachurska, prezes PARP.