Podał sztuczne ramię do szczepienia. Nagły zwrot ws. Włocha

Włochy. Ze sztucznym ramieniem na szczepienie. "Protest"

To zmusiło dentystę do zmiany planu. Jak tłumaczy, zrozumiał on, że jego "protest" nie zadziałał, a następnego dnia przyjął szczepienie w prawdziwe ramię. - Jednak dlatego, że system mnie do tego zmusił - mówi dentysta z Włoch.