Podał psu truciznę. Areszt dla 36-latka

- Wcześniej, kiedy przesłuchiwany był przez policję i prokuratora potwierdził jedynie fakt, że podjechał do psa, natomiast zaprzeczył temu, by wyrządził mu jakąkolwiek krzywdę. Niewątpliwie jednak bezpośrednio po tym, gdy mężczyzna zbliżył się do ogrodzenia i zwabił do siebie psa, u owczarka wystąpiły drgawki, a zaraz po tym stracił on przytomność – powiedziała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prokurator Lidia Tkaczyszyn.