"Pod żadnym pozorem tam nie wrócę". Rosyjski żołnierz opowiada żonie o planach ucieczki

Ukraiński wywiad regularnie publikuje rozmowy rosyjskich żołnierzy, które przychwytuje. Są to zarówno telefony do kolegów z frontu, jak i do najbliższych, którzy pozostali w Rosji. Najnowsze nagranie, to rozmowa rosyjskiego żołnierza, który opowiada żonie o tym, że zamierza uciec - pisze Ukrinform.