Pod prąd na S7. Potężny mandat i badania lekarskie dla 79-latka

Groźne zdarzenie na S7. Jeden z kierowców był świadkiem, jak po drodze ekspresowej S7 pod prąd poruszał się kierowca fiata. Policja udostępniła nagranie z kamerki samochodowej świadka. Jak widać na materiale, ruch na S7 wówczas był niewielki, gdy kierujący fiatem poruszał się po lewym pasie, jadąc pod prąd. Wszystko działo się na wysokości miejscowości Napierki (woj. warmińsko-mazurskie). Służby, dzięki nagraniu szybko ustaliły, kto wtedy siedział za kółkiem. Okazał się nim 79-latek, który nie zdawał nawet sobie sprawy, jakie zagrożenie na drodze stworzył. Przy większym ruchu nie trudno byłoby o zderzenie czołowe. Mężczyzna otrzymał wysoki mandat i został skierowany na badania lekarskie, by stwierdziły one czy istnieją lub jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia przez niego pojazdów mechanicznych. "W czwartek (23.05.2024 r.) ok. godz. 08:40 na drodze ekspresowej S7 koło miejscowości Napierki kierujący 79-latek kierujący pojazdem marki fiat siena jechał niezgodnie z kierunkiem ruchu. Nagranie z popełnionego wykroczenia przez kierującego trafiło na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Policjanci ustalili kto kierował autem i na kierującego nałożyli mandat" - wyjaśniła policja.