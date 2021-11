Pod Namysłowem mężczyzna najechał na nastolatkę, która nieprzytomna leżała na jezdni

Do wypadku doszło w sobotę 27 listopada późnym wieczorem. Lokalną, bardzo słabo świetloną i rzadko uczęszczaną drogą, mężczyzna wracał do domu. W pewnym momencie kierowca poczuł, że pojazd podskoczył na czymś, co jego zdaniem przypominało worek z liśćmi. Mężczyzna zatrzymał się, aby sprawdzić co się stało.