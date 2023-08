Poczuj się bezpieczniej w Tatrach. TOPR ma dobre informacje

- Każdy, kto planuje górską wycieczkę, powinien sprawdzić prognozę pogody. Po co? By wiedzieć, czy na szlaku nie zastanie go na przykład burza - podkreśla Krzysztof Wielicki, jeden z najwybitniejszych himalaistów w historii. - I ten "obowiązek" nie ciąży tylko na zawodowcach. Nie, absolutnie nie. Dotyczy nawet największego amatora.