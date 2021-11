Pocztówka doszła... po 44 latach. Niespodzianka na włoskiej plebanii

- To była prawdziwa niespodzianka - powiedział ksiądz Zenna, który dalej pełni posługę w tej samej diecezji, ale już w innej miejscowości. Jak wyjaśnił dziennikarzom, nie miał jeszcze widokówki w rękach, bo listonosz przyniósł ją do domu parafialnego przy katedrze, gdzie mieszkał w latach 70. O spóźnionej przesyłce zawiadomił go telefonicznie obecny proboszcz. Przy jego pomocy ksiądz Zenna zdążył już skontaktować się z nadawcą kartki, by mu podziękować.