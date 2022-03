Początek III wojny światowej? Ekspert o groźbach Łukaszenki

Przywódca Białorusi w swoim propagandowym wystąpieniu stwierdził, że misja pokojowa NATO w Ukrainie byłaby "początkiem III wojny światowej". Łukaszenka nazwał polską propozycję "szaloną". Ocenił także, że napięcie na linii Rosja-Ukraina jest "bardzo poważne". Zagraniczne agencje informacyjne podały, że komentarz białoruskiego dyktatora jest następstwem ostrzeżenia prezydenta Rosji. Władimir Putin już na początku inwazji na Ukrainę stwierdził, że jakakolwiek zagraniczna ingerencja w działania militarne wywoła "natychmiastową reakcję Rosji". - Łukaszenka grozi, ale nie jest prezydentem, a władcą Białorusi. Jest marionetką Putina, widzieliśmy to na granicy polsko-białoruskiej w ubiegłym roku. Wszystko wskazuje na to, że on może wprowadzić do Ukrainy wojska, aby pomóc Putinowi - stwierdził w programie "Newsroom" WP Aleś Zarembiuk, szef Domu Białoruskiego.