Pochówek Piotra Woźniaka-Staraka poza obrębem cmentarza. Zapadł wyrok

Piotr Woźniak-Starak w sierpniu 2019 r. został pochowany w murowanym grobie na terenie jednej z działek należących do rodziny producenta filmowego w Fuledzie. W lutym 2020 policja w Giżycku złożyła wniosek o ukaranie wuja Woźniaka-Staraka Mirosława S. Wszystko przez to, że pochówku dokonano poza cmentarzem. Oskarżony nie przyznał do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.